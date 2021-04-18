Recep Yazıcı: "Bütün enerjimizi Eskişehirspor maçına vereceğiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Recep Yazıcı: "Bütün enerjimizi Eskişehirspor maçına vereceğiz"

İhlas Haber Ajansı / BOZHAN MEMİŞ - Haberler | Spor

İstanbulspor deplasmanından 4-0'lık mağlubiyetle ayrılan Menemenspor'da Teknik Sorumlu Recep Yazıcı maçın ardından konuştu.

İstanbulspor deplasmanından 4-0'lık mağlubiyetle ayrılan Menemenspor'da Teknik Sorumlu Recep Yazıcı maçın ardından konuştu. Samsunspor maçının yorgunluğunun kendisini gösterdiğini söyleyen Yazıcı, "Bütün enerjimizi Eskişehirspor maçına vereceğiz" dedi.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında İstanbulspor deplasmanında boy gösteren Menemenspor, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İzmir ekibinin teknik sorumlusu Recep Yazıcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Ağır bir yenilgi aldıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Yazıcı, "Çok üzgünüz. 4-0'lık skor bize yakışmadı. İlk yarıda rakibimizle başa baş bir oyun sergiledik, oyunu dengede tutmaya çalıştık. İlk yarıyı 1-0 mağlup kapatmamıza karşın ilk yarıda da kornerlerden pozisyonlarımız vardı. Ancak pozisyon hatasından dolayı, rakibe kendimiz pozisyon vererek gol yedik. Bizim hatamızdan gol buldu rakibimiz. Ancak İstanbulsporlu oyuncu, gol vuruşunda iyi bir vuruş yaptı. İkinci yarıda dengeyi sağlayamadık. Yorgunluklar oldu. Samsunspor maçını oynadık ve çok tempolu bir maçtı. O maçın yorgunluğunu atamamış gibi göründük. Oruç tutan arkadaşlarımız var, onların da bize negatif katkısı oldu. İkinci yarıda İstanbulspor'un ataklarına karşı koyamadık ve 4-0 mağlup olduk. Şimdi bu maçı unutmalıyız. İstanbulspor'u tebrik ederim. Kaliteli ayaklara sahipler. Onlara başarılar diliyorum. Bizim esas hedefimiz önümüzdeki hafta oynayacağımız Eskişehir maçı. Bizim için diriliş, kurtuluş ve nefes alma maçımız olacak. Bütün çalışmamızı, bütün enerjimizi Eskişehir maçına saklayıp, 3 puan alıp ligde kalmamızı perçinlemek istiyoruz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Recep Yazıcı: 'Bütün enerjimizi Eskişehirspor maçına vereceğiz'
Recep Yazıcı: 'Bütün enerjimizi Eskişehirspor maçına vereceğiz'
Recep Yazıcı: 'Bütün enerjimizi Eskişehirspor maçına vereceğiz'
Recep Yazıcı: 'Bütün enerjimizi Eskişehirspor maçına vereceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BOZHAN MEMİŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Murat Kurum Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Ebru Gündeş Burak Sergen Ersin Korkut
Spor Gökhan Gönül Bülent Uygun Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Recep Yazıcı: "Bütün enerjimizi Eskişehirspor maçına vereceğiz" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 22:52:55. #1.15#

title