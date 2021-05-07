Recep Uçar: "Ligi 8. sırada bitirmenin başarı olduğunu düşünüyorum"
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Recep Uçar: "Ligi 8. sırada bitirmenin başarı olduğunu düşünüyorum"

Recep Uçar: 'Ligi 8. sırada bitirmenin başarı olduğunu düşünüyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Ligin son haftasında konuk olduğu Akhisarspor karşısında 1-1 beraber kalan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar, "Ligi 51 puanla 8. sırada bitirmenin genel anlamda başarı olduğunu düşünüyorum" dedi.

TFF 1. Ligin son haftasında konuk olduğu Akhisarspor karşısında 1-1 beraber kalan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar, "Ligi 51 puanla 8. sırada bitirmenin genel anlamda başarı olduğunu düşünüyorum" dedi.

TFF 1. Ligin son haftasında Ümraniyespor, konuk olduğu Akhisarspor karşısında 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligi 8. sırada tamamlayarak başarı elde ettiklerini söyledi. Uçar, "Ligin son maçına kazanmak için gelmiştik. Genel olarak daha az şans verebildiğimiz diğer oyuncularımıza da şans verdik. Genel olarak bakarsak ilk yarıdaki oyunda oynamak istediğimiz geliştirmeye çalıştığımız oyunu çok fazla sahaya yansıtamadık. Ama ikinci yarıdaki oyunda topa daha çok sahip olan, daha çok hücum eden bir Ümraniye takımı vardı. İkinci yarıdaki oyuncularımın performansından memnunum. Bugün bizim için aslında genç oyuncu yaşlı oyuncudan ziyade sezon başından beri geliştirmeye çalıştığımız bir oyun vardı. O oyunun doğrularını yaparak iyi sinyaller vermek istedik. İkinci yarıda bunları da aldığımızı düşünüyorum. Bugün itibariyle ligi 51 puanla 8. sırada bitirdik. Bizim adımıza gelecekle alakalı bazı doğru oyuncuların doğru sinyaller verdiğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de gelecek sene daha doğru takviyeler de yaparak daha yüksek hedefler için mücadele eden bir Ümraniye takımı oluşturmaya çalışacağız. Bizim adımıza 51 puanla 8. sırada bitirmenin genel anlamda başarı olduğunu düşünüyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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