Recep Niyaz, Gaziantep FK'da
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Recep Niyaz, Gaziantep FK'da

Recep Niyaz, Gaziantep FK'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep FK, Recep Niyaz ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Gaziantep FK, Recep Niyaz ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Son olarak Denizlispor forması giyen Recep Niyaz, Gaziantep FK ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Denizlispor forması giyen başarılı futbolcu Recep Niyaz ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Recep Niyaz, Başkan Yardımcımız Ahmet Fikret Kileci ve Genel Sekreterimiz Erhan Özmen'in de katıldığı törenle resmi sözleşmeye imza attı. Recep Niyaz'a bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. 


Recep Niyaz, Gaziantep FK'da
Recep Niyaz, Gaziantep FK'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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