Recep Kara ve Abdullah Güngör, öğrencilerle bir araya geldi

Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen 'Teknoloji ile Değil Sporla Hayata Bağlan' projesi kapsamında yapılan Ata Sporu Güreş söyleşisinde Başpehlivanlar Recep Kara ve Abdullah Güngör öğrencilerle buluştu.

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 'Teknoloji ile Değil Sporla Hayata Bağlan' projesi kapsamında yapılan Ata Sporu Güreş söyleşisi Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Başpehlivanlar Recep Kara ve Abdullah Güngör ile Küçükçekmece İlçe Gençlik Spor Müdürü Fatih Sultan Mehmet Alabacak katıldı. Söyleşide öğrenciler, başarılı sporculara merak ettiklerini sordu.

Bu tür etkinlikleri önemsediklerini söyleyen Recep Kara, "İmkanım ölçüsünde illere, ilçelere gidiyorum. Lise, ortaokul ve ilkokul seviyesine dahil inip öğrenci kardeşlerimizle sohbet ediyoruz. Çocukların geleceğe dair kariyer planlamasına bir nebze katkımız olursa bizim için ne mutlu. Amacımız da bu zaten, iyi bir nesil yetişsin. Özellikle sporu seven, spor yapan kardeşlerimiz yetişsin diye çabalıyoruz. Şu anda devletimizin çok güzel imkanları var. Artık eskisi gibi değil. Buradaki okulumuzun dersliklerinden tutun, spor salonuna kadar her türkü imkanı var. Yeter ki çocuklar spor yapsın. İyi bir antrenör kadrosu da var. Sadece çocuklara rol model olacak birileri gelip, çocuklarla sözlü, fiziksel bir araya gelmesi lazım ki o sporu sevsinler. Şu anda devlet başarılı sporcularımıza burs imkanı veriyor. Üniversiteye girişte özel yetenek sınavına girmeden üniversiteye giriyorsunuz. Üniversiteden sonra KPSS'ye girmeden atanma imkanları var. Her türlü artıları var. Genç kardeşlerimize bunları anlatıyoruz" diye konuştu.

Bu etkinlikte yer aldığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Abdullah Güngör ise, "Amacımızı okuldaki öğrencilerimizi ata sporumuz güreşi sevdirmek. Onlara teknolojiden daha çok spor yaparak daha iyi olmaları için katkıda bulunacağız. Aynı zamanda Genç Milli Takım antrenörlüğü yapıyorum. Bu okulda 9-18 yaş arası öğrencilerim var. İki hafta olmasına rağmen güreşe inanılmaz bir heyecan gördük. Bu da bizi umutlandırdı. Günümüzde çocuklarımızın ne tür ortamlarda olduğunu görüyorsunuz. Onlara sporu sevdirmemiz lazım. Bakanlığımız da bunu destekledi. Biz de elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet Alabacak da, "Burada ilçe müdürlüğü yaptığımız zamanlarda bu projeyi başlatmıştık. Pandemiden dolayı ara verilmişti. Bu ilçenin geniş ve güçlü altyapısı var. Bu projeleri hep uygulamaya koyduk. Daha önce de dezavantajlı bölgedeki çocukları spora başlatalım diye projemiz vardı onu hayata geçirdik. Bunlarla ilgili çok güzel dönüşler aldık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL