Real Sociedad, Lazio ile anlaşan David Silva'yı ikna etti ve 2 yıllığına kadrosuna kattı La Liga ekibi Real Sociedad, İngiliz devi Manchester City'den 10 yıl sonra ayrıldığını duyuran David Silva'yı Lazio'nun elinden kaptı ve deneyimli orta sahayı 2 yıllığına kadrosuna kattı. Bu durum, yıldız futbolcunun sağlık kontrolü için gün bile alan İtalyan ekibini sinirlendirdi ve yöneticiler Silva ile Sociedad'a tepki gösterdi.

La Liga ekibi Real Sociedad, Manchester City'den ayrılan efsane isim David Silva'yı kadrosuna katarken transferin çok tartışılan perde arkası olay oldu. Lazio'nun her konuda anlaşıp görüşmeye başladığı, sağlık kontrolü için gün bile aldığı İspanyol yıldız, son anda Bask ekibi tarafından ikna edildi ve ülkesine geri döndü. Silva, dün akşam saatlerinde deneyimli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

4 MİLYON EURO'YA ANLAŞMIŞTI

Lazio, Sociedad devreye girmeden önce yıldız isimle yıllık 4 milyon euro artı ve bonuslar karşılığında prensipte 3 yıllık anlaşma sağlamıştı.

YÖNETİM TEPKİ GÖSTERDİ

Lazio yönetimi, yaşananlar nedeniyle hem futbolcuya hem de İspanyol kulübüne tepki gösterdi. İtalyan ekibinin yöneticileri, Real Sociedad'ı etik davranmamakla, David Silva'yı ise kendilerine bilgi vermemekle suçladı.

13 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Daha önce Valencia, Eibar ve Celta Vigo'da oynayan Silva, 10 sene formasını giydiği Manchester City'de toplam 14 şampiyonluk yaşadı. İspanya ile Avrupa ve Dünya şampiyonluğu bulunan 34 yaşındaki futbolcu; 4 Premier Lig, 4 Lig Kupası, 3 Community Shield ve 2 FA Cup kazandı.