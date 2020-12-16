Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı
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Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı

16.12.2020 13:06 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:47
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı

Bu sezon transfer olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da oynadığı futbolla adından söz ettiren Kolombiyalı James Rodriguez'in, Instagram'da Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'la mesajlaştığı ortaya çıktı. Elif Yılmaz'ı daha önce Madrid'e davet eden başarılı futbolcu, attığı mesajlarla Elif Yılmaz'a olan hayranlığını sürdürüyor.

Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın ismi dünya yıldızıyla birlikte anılmaya başladı. Daha önce Real Madrid ve Bayern Münih'te forma giyen James Rodriguez gönlünü Türkiye güzeline kaptırdı. Bu sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan James Rodriguez oynadığı futbolla adından söz ettirdiği kadar, Türkiye güzeliyle mesajlaşmasıyla da gündeme geldi.

Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaşmaları ortaya çıktı

Kolombiyalı yıldız futbolcunun güzelliğiyle herkesi büyüleyen ve peşinden koşturan Elif Yılmaz'la Instagram üzerinden mesajlaştığı ortaya çıktı. Türkiye güzeli olmasının yanı sıra oyunculuk da yapan ve birçok yerden oyunculukla ilgili teklifler alan Elif Yılmaz'ın ismi Türkiye'de başta Reynmen olmak üzere birçok isimle anılırken, başarılı model aşk iddialarıyla ilgili sessizliğini koruyor.

Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaşmaları ortaya çıktı

TAKİPLEŞMEDEN MESAJLAŞIYORLAR

Instagram'da birbirini takip etmeyen ikilinin, bu sayede aşk söylentilerinden de uzak kalmayı başardığı gelen diğer bilgiler arasında.

Kolombiya Milli Takımı'nda Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Radamel Falcao'yla birlikte oynayan yıldız futbolcunun sezon başında ismi Galatasaray'la da sıkça anılmıştı. Öte yandan James Rodriguez aynı zamanda Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun'la takım arkadaşı.

Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaşmaları ortaya çıktı

2017 yazında Daniela Ospina ile yollarını ayıran James Rodriguez'in eski eşinden bir kız çocuğu, geçen sene de taşıyıcı anneden sahip olduğu bir oğlu bulunuyor.

Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları (1)
AFYONLU: YEŞİL ÖRDEK GİBİ DALDIM GÖLLEREE
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