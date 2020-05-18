Real Madrid Santiago Bernabéu'da Napoli'yi Mağlup Ediyor Real Madrid, 2016-17 Şampiyonlar Ligi sezonu çeyrek finaller ilk maçında evinde Napoli'yi ağırladı. Beyazlar Toni Kroos, Karim Benzema ve Casemiro'nun golleriyle Napoli'yi Santiago Bernabéu'da 3-1 mağlup etti.

Real Madrid, 2016-17 Şampiyonlar Ligi sezonu çeyrek finaller ilk maçında evinde Napoli'yi ağırladı. Beyazlar Toni Kroos, Karim Benzema ve Casemiro'nun golleriyle Napoli'yi Santiago Bernabéu'da 3-1 mağlup etti. Kaynak: Dugout