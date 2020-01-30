Real Madrid Real Zaragoza'yı 4-0 Mağlup Etti

30.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:19

2019-20 sezonunda Real Madrid Kral Kupası Son 16 Turu'nda Real Zaragoza ile karşılaştı. Henüz 6. dakikada Varane ile 1-0 öne geçen Madrid, Vazquez, Vinicius ve Benzema ile üç gol daha attı ve rakibini rahat bir şekilde geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.