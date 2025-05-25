Real Madrid Real Sociedad CANLI nereden izlenir? La Liga Real Madrid Real Sociedad maçı ne zaman?

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REAL MADRİD REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Real Sociedad arasındaki İspanya La Liga maçı, Tuttur TV, S Sport Plus kanallarından canlı maç izlenebilecek.

REAL MADRİD REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Real Sociedad maçı, 25 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Real Madrid Real Sociedad maçı, saat 17:15'te başlayacak.

REAL MADRİD REAL SOCİEDAD MAÇI KAÇ KAÇ?

Real Madrid Real Sociedad maçı henüz başlamadı.

REAL MADRİD REAL SOCİEDAD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid ve Real Sociedad, karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Madrid'da, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.