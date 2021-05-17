Real Madrid mi Atletico Madrid mi? Şampiyon kim olur? Hangi takım daha avantajlı, hangisinin averajı daha yüksek?

La Liga'da bugünkü maçların ardından sıra sezonun son maçlarına geldi. Barcelona bugün kaybettiği için şampiyonluk iddiasını kaybetmişti. Real Madrid ve A. Madrid ise maçlarını kazandılar ve son haftaya şampiyonluk yarışına girdiler. Peki hangi takım daha avantajlıdır? Real Madrid mi Atletico Madrid mi? Şampiyon hangi takım olur? Hangi takımın genel averajı daha yüksek?

La Liga'da heyecan devam ediyor. Şampiyon olacak takım son hafta belli olacak. Peki hangi takım daha avantajlı? Barcelona'nın şampiyon olma ihtimali var mı? Barca'nın kaç şampiyonluğu var? Real Madrid'in kaç şampiyonluğu bulunuyor? Atletico Madrid'in kaç şampiyonluğu var? Hangi takım şampiyon olur? Averajda kim önde?

HANGİ TAKIM KAÇ PUANDA? AVERAJ NASIL?

Atletico Madrid : 83 puan (+41 averaj) Real Madrid : 81 puan (+38 averaj) Barcelona : 76 puan (+46 averaj)

Bu sonuçlara göre Atletico Madrid 83 puanda lider konumda yer alıyor. Averajı ise +41 'dir. A. Madrid ve Real Madrid'in şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Fakat Barcelona 76 puanda olduğu için son haftadaki maçını kazansa bile şampiyon olamayacak. Haliyle şampiyon olabilecek 2 takım kalıyor. Ya Atletico Madrid ya da Real Madrid La Liga'da şampiyonluğa ulaşacaktır.

LA LİGA'DA KİM ŞAMPİYON OLUR? ATLETİCO MADRİD Mİ REAL MADRİD Mİ?

Atletico Madrid şampiyonluk yolunda daha avantajlıdır. Hem genel averajı daha yüksek hem de puan olarak Real Madrid'in üstünde. Bu durumda eğer A. Madrid son maçını kazanırsa doğrudan şampiyon olacak. Eğer berabere kalırsa ve Real Madrid de son maçını kazanırsa bu sefer 84-84 eşit puanda olacaklar. La Liga'da eğer ikili averaja bakılırsa Real Madrid daha avantajlıdır. Çünkü ilk maçı 2-0 yenmişti diğer maç ise 1-1 berabere bitmişti. İkili averajda Real Madrid daha üstündür.

Bunun dışında olasılıklara bakacak olursak;

- Eğer A. Madrid yenilirse ve Real Madrid yenerse şampiyon R. Madrid olur.

- İki takım da son hafta yenilirse şampiyon Atletico Madrid olur.

- İki takım da yenerse şampiyon Atletico Madrid olur.

- İki takım da berebere kalırsa şampiyon yine Atletico Madrid olur.