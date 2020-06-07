Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim Real Madrid'in Alman futbolcusu Toni Kroos, verdiği bir röportajda eşcinsel futbolcuların durumlarını açıklaması konusunda endişe duyduğunu söyledi.

Dünyaca ünlü dergi GQ'ya röportaj veren Real Madrid'in Alman futbolcusu Toni Kroos, eşcinsel futbolcularla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Toni Kroos, futbol içerisinde eşcinselliğe olan bakış açısıyla, "Bir tarafım şüphesiz tam özgürlük içerisinde yaşamamız gerektiğini söylerken, bir tarafım eşcinsel bir oyuncunun bunu açıklaması konusunda endişe duyuyor" dedi.

"RAKİP TARAFINDAN KÜÇÜK DÜŞÜRÜLEBİLİRLER"

Kroos bu fikrini ise şu görüşe dayandırdı ve "Eşcinsel oyunculara bunu açıklamalarını tavsiye etmek konusunda kararsızım. Çünkü saha içerisinde bazı kelimeler çok kolay kullanılabiliyor ve duygular çok yüksek yaşanıyor. Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcunun rakipleri ve rakip taraftar tarafından küçük düşürüleceğinden endişe duyuyorum. Her futbolcu bunun dezavantajlarını ve avantajlarını düşünmek zorunda. Ancak gördüğüm o ki bugüne kadar bunu açıklayan herkes avantajlı olamadı. Yine de oyuncular bu kararı verirse eminim birçok kulüp, oyuncusunu destekleyecektir" ifadelerini kullandı.