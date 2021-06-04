Real Madrid'in yeni sportif direktörü Luis Campos
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Real Madrid'in yeni sportif direktörü Luis Campos

Real Madrid'in yeni sportif direktörü Luis Campos
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

İspanya LaLiga devi Real Madrid, teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti'yi getirirken sportif direktörlük için ise Luis Campos ile el sıkıştı.

İspanya LaLiga devi Real Madrid, teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti'yi getirirken sportif direktörlük için ise Luis Campos ile el sıkıştı. Eflatun-beyazlılarda teknik direktör Jose Mourinho döneminde şef scout olarak görev yapan 56 yaşındaki futbol adamı, başkan Florentino Perez'in danışmanlığını da yürütecek.

Luis Campos, başkan Florentino Perez ile anlaşma sağladı ve Real Madrid'de hem sportif direktörlük hem de başkan danışmanlığı yapmak için kolları sıvadı. Portekizli futbol adamı bu sezon İspanyol kulübün yapılanmasında önemli bir rol oynayacak.

FUTBOLUN USTA GÖZÜ CAMPOSMonaco'da göreve başladığı dönemde Bernardo Silva'yı 15.7 milyon Euro, Bakayoko'yu da 8 milyon Euro'ya kadroya katan Campos, bu iki oyuncunun satışından Fransa kulübüne 90 milyon Euro kazandırdı.Monaco'dan ayrıldıktan sonra Lille'de sportif direktör olarak görev alan Luis Campos; Nicolas Pepe, Malcuit ve Thiago Mendes'i toplam 28 milyon Euro karşılığında transfer etti. Lille bu 3 oyuncudan 2 sezon sonra 114 milyon Euro gelir elde etti. Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik, Mustafa Kapı ve Burak Yılmaz'ı Lille'in kadrosuna katarak şampiyonlukta kritik rol alan Campos takımdan sezon ortasında ayrılmış olsa da oluşturduğu yapı, tarihi başarıya imza attı.MBAPPE'Yİ DÜNYA YILDIZI YAPTIParis Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'yi profesyonel yapan ve genç oyuncunun Monaco'dan 145 milyon Euro bedelle PSG'ye transferiyle büyük ün kazanan Luis Campos, 2018 yılında Mbappe'nin Real Madrid forması giyebileceğini söylemişti. Campos'un 22 yaşındaki forveti sportif direktörü olduğu kulübe kazandırmak için girişimde bulunması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu

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