Real Madrid, Gareth Bale'in Harika Golleriyle 13. Kez Avrupa'nın En Büyüğü 2017-18 sezonunda Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Kiev'de karşılaştı. Üst üste üçüncü kez Devler Ligi kupasını kaldırmayı hedefleyen Madrid, ikinci yarıda Benzema ile öne geçmesine rağmen Sadio Mane'nin golüne engel olamadı. Ancak oyuna sonradan giren Galli Gareth Bale, biri Şampiyonlar Ligi final tarihinin en özel gollerinden biri olmak üzere iki gol atarak kilidi kırdı ve Real Madrid'i 13. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

2017-18 sezonunda Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Kiev'de karşılaştı. Üst üste üçüncü kez Devler Ligi kupasını kaldırmayı hedefleyen Madrid, ikinci yarıda Benzema ile öne geçmesine rağmen Sadio Mane'nin golüne engel olamadı. Ancak oyuna sonradan giren Galli Gareth Bale, biri Şampiyonlar Ligi final tarihinin en özel gollerinden biri olmak üzere iki gol atarak kilidi kırdı ve Real Madrid'i 13. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı. Kaynak: Dugout