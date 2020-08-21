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Real Madrid, Galatasaray'a Rodriguez'le görüşmesi için onay verdi

Real Madrid'li James Rodriguez'i kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray'a İspanyol devinden onay çıktı. Eflatun beyazlılar, transfer için 10 gün süre verirken, Galatasaraylı Falcao, vatandaşı Rodriguez'i İstanbul'a davet etti.

21.08.2020 11:14 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:39

Geçen sezon Radamel Falcao transferiyle ses getiren Galatasaray, bu kez de Real Madrid'den James Rodriguez'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Kolombiyalı yıldızın transferi için Real Madrid'in kapısını çalan sarı kırmızılı yetkililerin "Maaşının yarısını biz, yarısını siz ödeyin" şeklindeki yaklaşımına İspanyollar "Öncelikle oyuncuyu ikna edin" cevabını verdi.

10 GÜN SÜRE VERİLDİ

Real Madrid, teknik direktör Zidane'ın gözüne giremeyen ve satış listesine konulan yıldız oyuncu ile görüşebilmesi için Galatasaray'a, resmi yetki belgesi verdi. Bu belgede, sarı-kırmızılı kulübe, 31 Ağustos'a kadar ikna süreci tanındı. Eğer bu 10 gün içinde James, Galatasaray'ın sunduğu imkanlardan memnun kalırsa, Real Madrid ile bir görüşme yapılacak. O görüşme James'in imza sürecine kadar ulaşabilecek.

FALCAO, İSTANBUL'A DAVET ETTİ

James Rodriguez'in Galatasaray'a gelmesi için Radamel Falcao ve eşi de aktif rol üstlendi. Rodriguez ve sevgilisi Shannon De Lima'yı Radamel ve eşi Lorelei Taron ikna edecek. Her fırsatta Türkiye'yi öven açıklamalar yapan Taron'un, James'in Venezuela'lı sevgilisini ikna etmekte zorlanmayacağı İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.

(Kaynak: Fotomaç)


Real Madrid, Galatasaray'a Rodriguez'le görüşmesi için onay verdi

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James Rodriguez kimdir? James Rodriguez kaç yaşında nereli? James Rodriguez hangi pozisyonda oynuyor? James Rodriguez hangi takımlarda oynadı?
Haber Yorumları (3)
RADAMELL: Hahaha fotomaçç hahahağ
Cevap Yaz Yayından Kaldır
007: KAYNAK : FOTOMAÇ :)
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FİFİ: FOTOMAÇSA YALANDIR HABER
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