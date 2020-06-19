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Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti

İspanya La Liga'da Barcelona ile şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, sahasında Valencia'yı 3-0 mağlup etti ve liderle puan farkını 2'ye indirdi.

Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
19.06.2020 00:52 | Son Güncelleme: 19.06.2020 01:32

İspanya La Liga'nın 29. hafta mücadelesinde Real Madrid, Alfredo Di Stefano Stadı'nda Valencia'yı konuk etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, Karim Benzema (2) ile Marco Asensio'nun golleriyle 3-0 kazandı. Valencia'da Lee Kangin, 89. dakikada kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla puanını 62'a yükselten eflatun beyazlılar, lider Barcelona ile farkı 2'ye indirdi. Valencia ise 43 puanda kaldı.

La Liga'da sezonun bitimine 9 maç kala Barcelona 64 puanla ilk sırada bulunuyor.

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