Real Madrid, deplasmanda Granada'yı 4-1 mağlup etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Real Madrid, deplasmanda Granada'yı 4-1 mağlup etti

Real Madrid, deplasmanda Granada'yı 4-1 mağlup etti
Haberler.com - Haberler | Spor

La Liga'da Real Madrid, deplasmanda Granada'yı 4-1 mağlup etti. Bitime iki hafta kala 2. sıraya yerleşen eflatun-beyazlılar, lider Atletico Madrid'le puan farkını 2'ye indirdi.

La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, deplasmanda Granada'yla karşılaştı. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek için mutlak 3 puan almak zorunda olan konuk ekip, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

ZİRVEYLE PUAN FARKI 2'YE İNDİ

Maça istediği gibi başlayan Real Madrid, 17. dakikada Modric ve 45+1'de Rodrygo'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda oyun hakimiyetini sürdüren Real Madrid, 71. dakikiada Jorge Molina'nın golüne engel olamadı ve fark 1'e indi. 75 dakikaya gelindiğinde Hazard'ın asistinde Odriozola'nın golüyle fark yeniden ikiye çıkarken 76. dakikada Benzema skoru 4-1 yaparak maçın skorunu belirledi. Bu sonucun ardından Real Madrid 78 puana yükseldi ve Atletico Madrid'in 2 puan gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Granada ise 45 puanda kaldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Ali Babacan Ruhsar Pekcan
Magazin Cansu Dere Cemal Hünal Pınar Altuğ Demet Akalın
Spor Diego Ali Koç Ozan Tufan Serdar Aziz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Real Madrid, deplasmanda Granada'yı 4-1 mağlup etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 01:08:33. #1.15#

title