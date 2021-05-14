Real Madrid, deplasmanda Granada'yı 4-1 mağlup etti

La Liga'da Real Madrid, deplasmanda Granada'yı 4-1 mağlup etti. Bitime iki hafta kala 2. sıraya yerleşen eflatun-beyazlılar, lider Atletico Madrid'le puan farkını 2'ye indirdi.

La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, deplasmanda Granada'yla karşılaştı. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek için mutlak 3 puan almak zorunda olan konuk ekip, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

ZİRVEYLE PUAN FARKI 2'YE İNDİ

Maça istediği gibi başlayan Real Madrid, 17. dakikada Modric ve 45+1'de Rodrygo'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda oyun hakimiyetini sürdüren Real Madrid, 71. dakikiada Jorge Molina'nın golüne engel olamadı ve fark 1'e indi. 75 dakikaya gelindiğinde Hazard'ın asistinde Odriozola'nın golüyle fark yeniden ikiye çıkarken 76. dakikada Benzema skoru 4-1 yaparak maçın skorunu belirledi. Bu sonucun ardından Real Madrid 78 puana yükseldi ve Atletico Madrid'in 2 puan gerisinde ikinci sıraya yükseldi. Granada ise 45 puanda kaldı.