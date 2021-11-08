Real Madrid'de tarihi Mbappe seferberliği! Fransız yıldız için takımın yarısı gönderiliyor
PSG'nin yıldızı Mbappe'yi kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf eden Real Madrid, ekonomik anlamda elini güçlendirmek için sezon sonunda 6 futbolcusuyla yolları ayırma kararı aldı. Belirlenen futbolcular takımdan ayrılırsa net 54 milyon euro tasarruf sağlayacak eflatun-beyazlılar bu parayı Mbappe'yi transfer etmek için ayrılan bütçeye ekleyecek.
Real Madrid, ekonomik anlamda elini rahatlatmak için teknik direktör Ancelotti'nin planları arasında yer almayan 6 futbolcuyla sezon sonunda yolları ayıracak.
REAL MADRID YÜKSEK MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAK İSTİYOR
Sporx'in İspanyol basınından aktardığı habere göre; Real Madrid'in maaş yükünden kurtulmak için sezon sonunda forveti Luca Jovic, defans oyuncuları Marcelo ve Jesus Vallejo, orta saha oyuncuları Gareth Bale , Isco ve Eden Hazard'ın takımdan gönderilebileceğini aktardı.
MBAPPE İÇİN KAYNAK YARATILACAK
Haber e göre, tüm bu oyuncular ayrılırsa, Madrid ekibi oyuncuların maaşlarından net 54 milyon euro tasarruf edeceği ve PSG'nin forvet oyuncusu Kylian Mbappe'yi transfer etmek için ciddi bir bütçe yaratacağı belirtildi.
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