Real Madrid'de Zinedine Zidane ile yollar ayrılıyor

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Zinedine Zidane ile yolları ayırmayı planlıyor. Fransız teknik adamın yerine düşünülen isimler arasında kulübün efsane ismi Raul da yer alıyor.