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Real Madrid'de 4 koronavirüs vakası

Real Madrid'de 4 koronavirüs vakası
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Real Madrid'de 4 futbolcu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Real Madrid'de 4 futbolcu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Madrid temsilcisinden yapılan açıklamada, Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga ve Federico Valverde'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Ligde liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, pazar günü deplasmanda Getafe ile karşılaşacak.

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AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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