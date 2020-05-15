Real Madrid, Bayern Münih'i Bozguna Uğratıyor 2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Real Madrid, Allianz Arena'da Bayern Münih'e konuk oldu. Sergio Ramos ve Cristiano Ronaldo'nun golleriyle güçlü rakibini kendi evinde 4-0 bozguna uğratan Madrid, finale yükseldi.