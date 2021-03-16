Real Madrid - Atalanta UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi? İlk maç kaç kaç?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 2. tur karşılaşmalarının rövanş maçları oynanacak. Peki Real Madrid - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün 2. tur 2. mücadeleleri oynanacak. Peki Real Madrid - Atalanta maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

REAL MADRİD - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Real Madrid - Atalanta maçı 16 Mart Salı günü (bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

REAL MADRİD - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Real Madrid - Atalanta maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD - ATALANTA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Santiago Bernabéu Stadyumu, Madrid'da oynanacak.

İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

İlk maç Real Madrid'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlanmıştı. Bu maç Atalanta'nın evinde oynanacak. Geçtiğimiz sezonda iyi işler çıkaran Atalanta bu sezon da bir sürprize imza atabilir. Üst tura çıkması için Atalanta'nın rakibine gol yemeden en az 2 gol atması gerekiyor veya maç 1-0 biterse uzatmalara gider.