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Real Betis'te Manuel Pellegrini dönemi!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, Manuel Pellegrini ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Real Betis'te Manuel Pellegrini dönemi!
09.07.2020 14:40 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:58

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, Manuel Pellegrini ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezondan itibaren takımı Şilili teknik adamın çalıştıracağı duyuruldu ve kendisine başarılar dilendi.

Manuel Pellegrini, Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş ancak yüksek maliyeti sebebiyle vazgeçilmişti.

Kaynak: Hürriyet

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