Real Betis'li Joaquin: Ronald Koeman'ı malzemeci bile yapmam
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Real Betis'li Joaquin: Ronald Koeman'ı malzemeci bile yapmam

03.11.2020 21:40 | Son Güncelleme: 03.11.2020 21:55

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman'ı eleştiren Real Betis'in yıldız futbolcusu Joaquin, Hollandalı çalıştırıcı ile ilgili, "Başkan olsaydım onu malzemeci bile yapmazdım" dedi.

İspanyol ekibi Real Betis'te forma giyen Joaquin, Valencia'da oynadığı dönemde teknik direktörlüğünü yapan Ronald Koeman'ı eleştirdi.

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman, 2007-2008 sezonunda kısa bir dönem Valencia'yı çalıştırmıştı. Hollandalı çalıştırıcının görevine altı ayda son verilmişti.

O dönem hakkında konuşan Joaquin, "Kariyerimin iyi bir dönemi değildi. Kötü bir tecrübeydi. O günler hakkında konuşmak istemiyorum çünkü yaşadıklarım beni çok üzdü. Zor zamanlar geçirdim" dedi.

"BARCELONA'NIN BAŞINA GEÇİNCE ŞAŞIRDIM"

Koeman'a ateş püsküren İspanyol futbolcu, "Barcelona gibi üst düzey bir takımın başına geçmesi beni şaşkınlığa uğrattı. Real Betis'in başkanı olsaydım onu malzemeci bile yapmazdım" diye konuştu.

Real Betis'li Joaquin: Ronald Koeman'ı malzemeci bile yapmam
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