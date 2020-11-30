Real Betis - Eibar İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Real Betis - Eibar İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

30.11.2020 15:23 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:27
Real Betis - Eibar İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Real Betis - Eibar maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Real Betis - Eibar maçıdır. Peki Real Betis - Eibar maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

REAL BETİS - EİBAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Real Betis - Eibar maçı 30 Kasım Pazartesi günü (yani bugün) akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

REAL BETİS - EİBAR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Real Betis - Eibar maçını Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, D-Smart 77 kanallarından izleyebilirsiniz.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir korse markasının reklamını yapan Hanife, verdiği pozla alay konusu oldu
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife, verdiği pozla alay konusu oldu
Kritik toplantı öncesi dikkat çeken açıklama: Daha sert tedbirlerin zamanı geldi
Kritik toplantı öncesi dikkat çeken açıklama: Daha sert tedbirlerin zamanı geldi
Terör örgütüne ağır darbe! Gözaltına alınanlar arasında 2 memur ve 1 müteahhit de var
Terör örgütüne ağır darbe! Gözaltına alınanlar arasında 2 memur ve 1 müteahhit de var

REAL BETİS - EİBAR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Benito Villamarín Stadyumu, Sevilla'da oynanacak.

İlgili Haberler

Genoa - Parma İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Genoa - Parma İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Torino - Sampdoria İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Torino - Sampdoria İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Leicester City - Fulham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Leicester City - Fulham İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cevdet Yılmaz Halife Hafter Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enes Batur Emel Müftüoğlu Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Tisserand Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül
Tüm Haberler Cuma Antalya Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Real Betis - Eibar İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 15:27:24. #1.15#
title