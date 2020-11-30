Real Betis - Eibar İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
30.11.2020 15:23 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:27
La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Real Betis - Eibar maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Real Betis - Eibar maçıdır. Peki Real Betis - Eibar maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
REAL BETİS - EİBAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Real Betis - Eibar maçı 30 Kasım Pazartesi günü (yani bugün) akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.
REAL BETİS - EİBAR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Real Betis - Eibar maçını Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, D-Smart 77 kanallarından izleyebilirsiniz.
REAL BETİS - EİBAR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Benito Villamarín Stadyumu, Sevilla'da oynanacak.