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Ravza Bodur badmintonda Avrupa ikincisi

FRANSA'nın Lievin kentinde düzenlenen Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Manisa Selendili sporcu Ravza Bodur, teklerde gümüş, çiftlerde ise Tuğçe Damar'la birlikte bronz madalyanın sahibi oldu.

17.02.2020 12:37 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:37
Ravza Bodur badmintonda Avrupa ikincisi

FRANSA'nın Lievin kentinde düzenlenen 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Selendili sporcu Ravza Bodur, teklerde gümüş, çiftlerde ise Tuğçe Damar'la birlikte bronz madalyanın sahibi oldu. Bu dalında Balkan Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Selendi Belediyesporlu Ravza, Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ı ziyaret etti. Savaş, Ravza, Tuğçe ve antrenörlerini ilçeye yaşattıkları gurur nedeniyle kutladı. Milli Takım Antrenörü Okan Demir ise bundan sonraki hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi.


Kaynak: DHA
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