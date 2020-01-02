Raul'un Real Madrid Kariyerindeki Her Sezondan Bir Gol

02.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:19

Raul Gonzalez, Real Madrid ve İspanya futbol tarihine geçmiş bir isim. 1992'de altyapısına girdiği kulüpte 1994'te A takıma yükselen Raul, 2010 yılına kadar formasını giydiği Eflatun-Beyazlı ekiple 741 maça çıktı ve rakip ağları 323 defa sarstı. Real Madrid kültür ve geleneklerini sahada en iyi taşıyan isimlerden biri olarak görülen Raul'u, Real'de forma giydiği 16 sezonun her birinde attığı birer golle hatırlıyoruz..