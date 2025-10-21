Haberler

Ratiopharm Ulm Beşiktaş hangi kanalda, Ratiopharm Ulm Beşiktaş CANLI nereden izlenir?

Ratiopharm Ulm Beşiktaş hangi kanalda, Ratiopharm Ulm Beşiktaş CANLI nereden izlenir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ratiopharm Ulm ile Beşiktaş GAİN, Eurocup heyecanında kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen basketbolseverler, maçın ne zaman oynanacağını, hangi kanalda yayımlanacağını ve yayın şifresiz mi sorularının yanıtını araştırıyor.

Eurocup sahnesinde Ratiopharm Ulm ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek. Sporseverler ise bu önemli mücadeleyi canlı izleyebilmek için maç saati, yayıncı kanal bilgisi ve yayının şifresiz olup olmadığına dair detayları merak ediyor.

RATIOPHARM ULM - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Eurocup heyecanında Ratiopharm Ulm ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geliyor. Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Basketbolseverler, bu önemli maçı şifresiz bir şekilde izleme fırsatı bulacak.

TRT SPOR CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor kanalı; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca TRT Spor, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak da yayın yapıyor.

RATIOPHARM ULM - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ GÜN?

Eurocup'ta Ratiopharm Ulm ile Beşiktaş GAİN arasındaki karşılaşma, 21 Ekim Salı günü oynanacak.

RATIOPHARM ULM - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Bu zorlu mücadele saat 20.00'de başlayacak.

RATIOPHARM ULM - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ratiopharm Ulm ile Beşiktaş GAİN, Ulm'daki Ratiopharm Arena Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında önemli bir mücadeleye sahne olacak karşılaşmada iki ekip galibiyet için parkede olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Dünyanın gözünü diktiği Trump-Putin zirvesi iptal edildi

Dünyanın gözünü diktiği barış zirvesi iptal edildi
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı öncesi açıkladı: 2 hafta daha forma giyemeyecek

Dev maç öncesi kahreden haberi verdi: En az 2 hafta oynayamayacak
ABD'de alışverişe çıkan Türk genci, aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

Türk genci, ABD'de aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan bu gece başlıyor

Herkes ekranlarının başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
EuroLeague'den skandal karar! Avrupa'daki temsilcilerimiz İsrail'e gidecek

Skandal karar! Avrupa'da mücadele eden takımlarımız İsrail'e gidecek
Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı öncesi açıkladı: 2 hafta daha forma giyemeyecek

Dev maç öncesi kahreden haberi verdi: En az 2 hafta oynayamayacak
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
Karşıyaka'nın yaklaşık 30 yıldır devam eden stat hayali gerçek oluyor

113 yıllık kulübün yaklaşık 30 yıldır süren stat hayali gerçek oluyor
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Kuyumcuda suçüstü yakalanan hırsız, avukata dakikalarca yalvardı

Suçüstü yakalandı, müşterinin tek cümlesiyle yalvarmaya başladı
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.