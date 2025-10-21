Ratiopharm Ulm Beşiktaş hangi kanalda, Ratiopharm Ulm Beşiktaş CANLI nereden izlenir?

Eurocup sahnesinde Ratiopharm Ulm ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek. Sporseverler ise bu önemli mücadeleyi canlı izleyebilmek için maç saati, yayıncı kanal bilgisi ve yayının şifresiz olup olmadığına dair detayları merak ediyor.

RATIOPHARM ULM - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Eurocup heyecanında Ratiopharm Ulm ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geliyor. Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Basketbolseverler, bu önemli maçı şifresiz bir şekilde izleme fırsatı bulacak.

TRT SPOR CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor kanalı; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca TRT Spor, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak da yayın yapıyor.

RATIOPHARM ULM - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ GÜN?

Eurocup'ta Ratiopharm Ulm ile Beşiktaş GAİN arasındaki karşılaşma, 21 Ekim Salı günü oynanacak.

RATIOPHARM ULM - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Bu zorlu mücadele saat 20.00'de başlayacak.

RATIOPHARM ULM - BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ratiopharm Ulm ile Beşiktaş GAİN, Ulm'daki Ratiopharm Arena Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında önemli bir mücadeleye sahne olacak karşılaşmada iki ekip galibiyet için parkede olacak.