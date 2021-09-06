Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında lokma döktürdü

Beyaz Futbol programının yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Radamel Falcao'nun Galatasaray'dan gidişinin şerefine lokma döktürdü. Aşçı elbiseleriyle mutfağa geçen Kütahyalı, "İzmir'de gelenek vardır. Beladan kurtulduğunuzda lokma dökülür. Sokağa girersin benim gibi giyinmiş bir adam lokmayı yaptırmış" dedi.

BEYAZ TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında ilginç anlar yaşandı. Yayına geç katılan Rasim Ozan Kütahyalı, programa mutfaktan bağlandı. Aşçı önlüğünü giyen Kütahyalı, Falcao'nun gidişi şerefine lokma döktürdü.

"KURTULDUĞUMUZ İÇİN DÖKTÜRDÜM"

Lokmayı neden döktürdüğünü anlatan Rasim Ozan Kütahyalı, "Bizim İzmir'de bir gelenek vardır. Bir dertten, beladan kurtulduğunuzda yahut biri vefat ettiğinde lokma döktürülür.

İstanbul'da da vardır ama İzmir'de yoğun bir gelenektir. Bir sokağa girersin lokmacı benim gibi giyinmiş bir adam lokmayı yaptırmış. Ben de Falcao'dan kurtulduğumuz için lokma döktürdü" ifadelerini kullandı.