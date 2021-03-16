Rapid Wien'in Türk yıldızları Avusturya Milli Takımı'nı seçti
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Rapid Wien'in Türk yıldızları Avusturya Milli Takımı'nı seçti

16.03.2021 18:18 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:55

Avusturya Ligi'nde Rapid Wien forması giyen ve Barcelona'nın transfer listesinde olan 17 yaşındaki Yusuf Demir'in Milli Takım tercihi belli oldu. Demir, milli takım tercihlerini Avusturya'dan yana kullandı. Genç futbolcu ile birlikte Rapid Wien'den takım arkadaşı Ercan Kara da Avusturya'yı tercih etti. Oyuncuların menajerleri yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızın tercih etme şansı olmadı çünkü Milli Takım tarafından bizimle kimse iletişime geçmedi" ifadelerini kullandı.

Avusturya Ligi ekiplerinden Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir ve Ercan Kara, Milli Takım tercihini Avusturya Milli Takım'dan yana kullandı. Oyuncunun menajerleri Emre Öztürk ve Sertan Güneş açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMIZIN TERCİH ETME ŞANSI OLMADI"

Bizimle kimsenin iletişime geçmediklerini söyleyen menajerler, "Oyuncularımızın tercih etme şansı olmadı çünkü Milli Takım tarafından bizimle kimse iletişime geçmedi. Avusturya Milli Takımı çok uzun süredir oyuncular için uğraşıyor. Çok fazla görüşme yaptık ve süreç bu şekilde sonuçlandı" dedi.

"AVUSTURYA MİLLİ TAKIMI İÇİN OYNAYACAKLAR"

Rapid Wien'de forma giyen Türk futbolcular Yusuf Demir ve Ercan Kara, Avusturya Milli Takımı için oynayacak. İki futbolcu da Avusturya'nın İskoçya, Faroe Adaları ve Danimarka maçlarının kadrosuna davet edildi. Yusuf Demir ve Ercan Kara, Rapid Wien'in en önemli oyuncuları arasında gösteriliyordu. 17 yaşındaki Yusuf Demir geleceğin yıldızı olarak görülürken, Barcelona'nın da transfer listesinde yer alıyor. Ercan Kara da Avusturya'daki gol istatistikleriyle dikkat çekiyordu. Santrfor bölgesinde forma giyen Ercan Kara, bu sezon çıktığı 32 maçta 17 gol atarken, 8 de asist kaydetti. 10 numara bölgesinin dışında her iki kanatta da görev yapabilen Yusuf Demir ise 24 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Rapid Wien'in Türk yıldızları Avusturya Milli Takımı'nı seçti

(YENİŞAFAK)

Rapid Wien'in Türk yıldızları Avusturya Milli Takımı'nı seçti
Haber Yorumları (8)
BURAK: 15 Sene sonra fenere gelirler dünya yıldızı diye sonra sisteme uymadı denilir tazminatı cukkalarlar :)))
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ŞENOL: şenol güneş ve ekibi dünyanın parasını alıyorsunuz yan gelip yatıyorsunuz milli takıma genç oyuncu kazandıramadıkdan sonra neye yarar yaptıgınız
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YAHYA ÖZAL: Doğrusunu yapmışlar. İnsanlar bir cinse, bir millete ve bir dine mensup olmadan önce insan olduklarının farkında olmalılardır. Nerdeyse her gün bir kadının erkekler tarafından öldürüldüğü, pasaportunun nerdeyse hiç bir uygar veya gelişmiş devlet tarafından itibar görmediği, insan hakları notu en düşük bir devletin milli takımında kim oynamak ister ki. . .
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