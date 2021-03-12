Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir için Barcelona harekete geçti
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Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir için Barcelona harekete geçti

12.03.2021 22:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:51

Avusturya'da Rapid Wien formasıyla giyen Yusuf Demir, peşine dünya devlerini taktı. 18 yaşındaki yıldız, Manchester City, Manchester United, Bayern Münih, Dortmund, Barcelona ve Ajax gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinin transfer listesine girdi. Bu kulüpler arasında Barcelona'nın transferi bitirmek için bir adım önde olduğu belirtildi. Henüz milli takım tercihi yapmayan Demir, genç yaş kategorilerinde Avusturya forması giydi ve Türkiye Milli Takımı forması giyme ihtimali kağıt üzerinde sürüyor.

Avusturya'da yıldızını parlatan 2003 doğumlu Yusuf Demir için girilen transfer yarışında Barcelona'nın öne geçtiği belirtildi. ESPN'in haberine göre Manchester City, Manchester United, Bayern Münih, Dortmund ve Ajax'ın peşinde olduğu Rapid Wien'in genç yıldız adayı için Barcelona'nın hamle yaptığı ifade edildi.

Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir için Barcelona harekete geçti

BONSERVİS BEDELİ 10 MİLYON EURO

Yeniden yapılanmaya giden Barcelona'nın, halihazırda elindeki genç nüveye dışarıdan da takviyeler yapacağı ve Yusuf'un da önemli bir transfer olarak görüldüğü kaydedildi. Genç oyuncunun bonservis bedelinin ise 10 milyon euro civarında olduğu bilgisi paylaşıldı. 18 yaşındaki sol ayaklı orta saha oyuncusu Yusuf, bu sezon Rapid Wien'de 23 maça çıktı ve 746 dakikada 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Henüz milli takım tercihi yapmayan Yusuf Demir, genç yaş kategorilerinde Avusturya forması giydi ve Türkiye Milli Takımı forması giyme ihtimali kağıt üzerinde sürüyor.

Rapid Wien forması giyen Yusuf Demir için Barcelona harekete geçti
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