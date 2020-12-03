Rangers - Standard Liege UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 5. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bazı gruplardaki maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Rangers - Standard Liege Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Rangers - Standard Liege maçıdır. Peki Rangers - Standard Liege maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

RANGERS - STANDARD LİEGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Rangers - Standard Liege maçı 3 Aralık Perşembe günü (yani bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

RANGERS - STANDARD LİEGE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Rangers - Standard Liege maçı Bein Sports beIN Connect kanalında yayınlanacaktır.

RANGERS - STANDARD LİEGE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ibrox Stadyumu, Glasgow'da oynanacak.