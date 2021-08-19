Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok

Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Randers'la karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın spikerliğini yapan Murat Kosova ise maçı izleyenler tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu. Mücadelenin oldukça durgun anlatıldığını belirten futbolseverler paylaşımlarıyla deneyimli spikere isyan etti.