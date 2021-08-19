Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok
Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Randers'la karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın spikerliğini yapan Murat Kosova ise maçı izleyenler tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu. Mücadelenin oldukça durgun anlatıldığını belirten futbolseverler paylaşımlarıyla deneyimli spikere isyan etti.
Galatasaray, Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Randers'la karşılaşıyor. Fazla tehlikeli pozisyonun yaşanmadığı karşılaşmada Star TV ekranlarında maçı anlatan spiker Murat Kosova futbolseverlerden tepki çekti.
FUTBOLSEVERLER, MURAT KOSOVA'DAN ŞİKAYETÇİ
Futbolseverler deneyimli spikerin karşılaşmayı heyecansız ve durgun anlattığı yönünde binlerce paylaşım yaptı. Murat Kosova ismi kısa süre içinde sosyal medya gündemine girerken kullanıcıların tepki dolu paylaşımları dikkat çekti.