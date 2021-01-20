Ramazan Civelek Kayserispor'da

Süper Lig kiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük forması giyen Ramazan Civelek ile 2,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük'ün futbolcusu Ramazan Civelek ile anlaşma sağladı. Kayserispor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz defans oyuncusu Ramazan Civelek ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Ramazan Civelek'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Civelek bu sezon Fatih Karagümrük ile 16 lig 2'de kupa olmak üzere 18 maça çıkarken, toplam bin 69 dakika sahada kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN