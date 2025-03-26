Ramazan Bayramı'nda kargolar açık mı? Yurtiçi, Sürat, HepsiJet, MNG, Aras kargo bayramda çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı'nda kargolar açık mı 2025 yılı için en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram tatilinde kargo hizmeti bekleyen vatandaşlar, özellikle Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, HepsiJet, MNG ve Aras Kargo bayramda çalışıyor mu sorusunun yanıtını merak ediyor. E-ticaret alışverişleri, hediye gönderimleri ve kişisel teslimatlar açısından bu bilgi büyük önem taşıyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda kargolar açık mı? Yurtiçi, Sürat, HepsiJet, MNG, Aras kargo bayramda çalışıyor mu?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI?

?2025 Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayıp 1 Nisan Salı günü sona erecektir. Bu tarihler resmi tatil kapsamında olduğundan, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, HepsiJet, MNG Kargo ve Aras Kargo gibi büyük kargo şirketleri bayram süresince hizmet vermeyecektir. ?

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı

2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili

26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili

13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili

1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı

26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi

29 Mart 2025 Cumartesi Arefe

30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün

31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün

5 Haziran 2025 Perşembe Arefe

6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün

8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün

26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı

5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü

3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili

21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı

25 Aralık Perşembe Regaib Kandili

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