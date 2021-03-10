"Rakip topa yönelmedi" diyen Pelkas'tan F.Bahçelilere müjde: Pazar günü sahadayım

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Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, yaşadığı sakatlık pozisyonunda sadece topa baktığını ve topun kontrolünün kendisinde olduğunu belirterek, rakibinin ise topa yöneldiğini düşünmediğini söyledi. Yunan futbolcu, Pazar günü Gençlerbirliği karşısında sahada olacağını söyledi.

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, yaşadığı sakatlığa rağmen Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Gençlerbirliği ile oynanacak maçta forma giyebileceğini söyledi.

Ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor maçında rakibiyle çarpışarak yerde kalan ve ardından hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki futbolcu, durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Olay anında sadece topa baktığını ve topun kontrolünün kendisinde olduğunu anlatan Pelkas, rakibinin ise topa yöneldiğini düşünmediğini aktardı.

"KENDİ EVİMDE OLDUĞUMU ANLADIM"

Sadece çarpma anını hissettiğini sonraki birkaç dakikayı hatırlamadığını ifade eden hücum oyuncusu, gördüğü ilgiye ilişkin, "Oyuncular, çalışanlar, yönetim kurulu üyeleri, başkan herkes yanımdaydı. Ertesi gün yine tüm takım arkadaşlarım, yönetim yine aradılar. Sadece 5 aydır burada olmama rağmen bu büyük ailenin bir parçası olduğumu hissettirdiler bana, kendi evimde olduğumu anladım." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM"

Sarı-lacivertli taraftarlardan harika mesajlar aldığını da vurgulayan Pelkas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarlar harikaydı binlerce mesaj geldi, hepsine yetişemedim. Büyük Fenerbahçe ailesini mutlu etmeye devam edeceğim. Göğüs ve boynumda biraz ağrım var ama yapılan tüm kontroller temiz çıktı, yarından sonra daha iyi olacağımı düşünüyorum. Sert bir darbe aldım ama kendimi güçlü hissediyorum, doktorla da görüştüm pazar günü sahada olacağım."