"Rakip topa yönelmedi" diyen Pelkas'tan F.Bahçelilere müjde: Pazar günü sahadayım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Rakip topa yönelmedi" diyen Pelkas'tan F.Bahçelilere müjde: Pazar günü sahadayım

10.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:50

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, yaşadığı sakatlık pozisyonunda sadece topa baktığını ve topun kontrolünün kendisinde olduğunu belirterek, rakibinin ise topa yöneldiğini düşünmediğini söyledi. Yunan futbolcu, Pazar günü Gençlerbirliği karşısında sahada olacağını söyledi.

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, yaşadığı sakatlığa rağmen Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Gençlerbirliği ile oynanacak maçta forma giyebileceğini söyledi.

Ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor maçında rakibiyle çarpışarak yerde kalan ve ardından hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki futbolcu, durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Olay anında sadece topa baktığını ve topun kontrolünün kendisinde olduğunu anlatan Pelkas, rakibinin ise topa yöneldiğini düşünmediğini aktardı.

"KENDİ EVİMDE OLDUĞUMU ANLADIM"

Sadece çarpma anını hissettiğini sonraki birkaç dakikayı hatırlamadığını ifade eden hücum oyuncusu, gördüğü ilgiye ilişkin, "Oyuncular, çalışanlar, yönetim kurulu üyeleri, başkan herkes yanımdaydı. Ertesi gün yine tüm takım arkadaşlarım, yönetim yine aradılar. Sadece 5 aydır burada olmama rağmen bu büyük ailenin bir parçası olduğumu hissettirdiler bana, kendi evimde olduğumu anladım." ifadelerini kullandı.

'Rakip topa yönelmedi' diyen Pelkas'tan F.Bahçelilere müjde: Pazar günü sahadayım

"KENDİMİ GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM"

Sarı-lacivertli taraftarlardan harika mesajlar aldığını da vurgulayan Pelkas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarlar harikaydı binlerce mesaj geldi, hepsine yetişemedim. Büyük Fenerbahçe ailesini mutlu etmeye devam edeceğim. Göğüs ve boynumda biraz ağrım var ama yapılan tüm kontroller temiz çıktı, yarından sonra daha iyi olacağımı düşünüyorum. Sert bir darbe aldım ama kendimi güçlü hissediyorum, doktorla da görüştüm pazar günü sahada olacağım."

'Rakip topa yönelmedi' diyen Pelkas'tan F.Bahçelilere müjde: Pazar günü sahadayım
Haber Yorumları (4)
SERHAT: Zaten o maçta seni Allah korudu sakatlamak için herşeyi yaptı rakip futbolcular.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
.: yav üzümlü kekim her şeye kafa atma sakin ol az geçmiş olsun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MUYİTTİN: Tüh
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Şevket Çoruh Pelin Öztekin Meghan Markle
Spor Arda Turan Erol Bulut Aykut Kocaman Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ersun Yanal Ruhsar Pekcan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Rakip topa yönelmedi" diyen Pelkas'tan F.Bahçelilere müjde: Pazar günü sahadayım - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 18:17:29. #1.15#
title