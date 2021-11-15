Rakibimiz Hollanda'dan bir sakatlık haberi daha! Savunmanın bel kemiği De Vrij kritik maçta yok - Haberler Spor
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Rakibimiz Hollanda'dan bir sakatlık haberi daha! Savunmanın bel kemiği De Vrij kritik maçta yok

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A Milli Takımımız'ın 2022 Dünya Kupası'ndaki grubunda lider olan Hollanda, peş peşe kayıplar veriyor. Savunmanın yıldızı Stefan de Vrij, Norveç maçında forma giyemeyecek.

2022 Dünya Kupası elemelerinde A Milli Futbol Takımı'yla aynı grupta yer alan Hollanda'da son maç öncesi Teknik Direktör Van Gaal'ın sakatlanmasının ardından bir kötü haber de yıldız savunmacı Stefan de Vrij'dan geldi.

Rakibimiz Hollanda'dan bir sakatlık haberi daha! Savunmanın yıldızı De Vrij, kritik maçta yok

TRİBÜNDE OLACAK

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Karadağ ile oynanan maçta sakatlanan 29 yaşındaki stoperin, Norveç'le yapılacak kritik müsabakada forma giyemeyeceği bildirildi. De Vrij, Norveç maçını tribünden takip edecek.

Rakibimiz Hollanda'dan bir sakatlık haberi daha! Savunmanın yıldızı De Vrij, kritik maçta yok

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