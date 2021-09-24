Galatasaray'dan kötüsü yok: 46 kornerde 0 isabet - Haberler Spor
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Galatasaray'dan kötüsü yok: 46 kornerde 0 isabet

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Bu sezon Süper Lig'de sürpriz puan kayıpları yaşayan Galatasaray, duran top istatistiklerinde çakıldı. Aslan, 6 haftada tam 46 korner kullanıp rakip kaleye hiç gol atamadı. Ayrıca 34 başarısız korner kullanarak ligin en kötü takımı oldu. 103 başarısız orta ile de en kötü 3 takım arasında yer aldı.

Takvim'in istatistik analiz haberine göre; Galatasaray'ın duran toplardaki başarısızlığı puan kayıplarına da sirayet etti.

Rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü Galatasaray

EN KÖTÜSÜ

Sarı-Kırmızılılar, 6 haftada tam 46 korner kullanırken rakip ağları hiç sarsamadı. 34 başarısız kornerde bu alanda Galatasaray ligin en kötü takımı. Aslan, 103 başarısız orta ile de en kötü 3 takım arasında.

Rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü Galatasaray

KAFA VURUŞU DA YOK

Hava toplarındaki isabetsizlik de dikkat çekti. Sarı-Kırmızılılar, 13.7 hava topu kazanarak ligde 10. sırada yer aldı. Galatasaray bu sezon duran toptan 1 gol attı. O da Hatay maçının son dakikasında Luyindama'dan geldi.

Galatasaray'dan kötüsü yok: 46 kornerde 0 isabet
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