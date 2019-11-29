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Rahmi Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti.

29.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:58
Rahmi Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret

Şeref Başkanı , Beşiktaş Kulübü Başkanı 'yi ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre aynı zamanda Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi olan Koç ile Çebi, Beşiktaş'ın gündemine dair görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Çebi, ziyaretin sonunda Rahmi Koç'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.

Kaynak: AA
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