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Rahmetullah Berişbek Özel Röportajı

Başkent ekibinin altyapısından yetişen ve 3-3 biten Yeni Malatyaspor maçında sonradan oyuna girerek uzatmalarda takımına beraberliği getiren golü atan Rahmetullah Berişbek açıklamalarda bulundu.

05.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:13

Başkent ekibinin altyapısından yetişen ve 3-3 biten Yeni Malatyaspor maçında sonradan oyuna girerek uzatmalarda takımına beraberliği getiren golü atan Rahmetullah Berişbek açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Dugout

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