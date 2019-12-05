Rahmetullah Berişbek Özel Röportajı
Başkent ekibinin altyapısından yetişen ve 3-3 biten Yeni Malatyaspor maçında sonradan oyuna girerek uzatmalarda takımına beraberliği getiren golü atan Rahmetullah Berişbek açıklamalarda bulundu.
05.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:13
Başkent ekibinin altyapısından yetişen ve 3-3 biten Yeni Malatyaspor maçında sonradan oyuna girerek uzatmalarda takımına beraberliği getiren golü atan Rahmetullah Berişbek açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Dugout
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