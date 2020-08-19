Raheem Sterling'in 2019-20 Sezonu En İyi Anları Raheem Sterling 2019-20 Premier Lig sezonunu attığı 20 golle kariyerinde en fazla gol attığı sezon olarak tamamladı. İngiliz forvet tüm kupalarda sezonu toplam 31 gol ile kapattı. Sterling'in en iyi golleri Dugout farkıyla sizlerle.

Raheem Sterling 2019-20 Premier Lig sezonunu attığı 20 golle kariyerinde en fazla gol attığı sezon olarak tamamladı. İngiliz forvet tüm kupalarda sezonu toplam 31 gol ile kapattı. Sterling'in en iyi golleri Dugout farkıyla sizlerle. Kaynak: Dugout