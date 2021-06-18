Ragbi Milli Takımı'na Samsun'dan 5 oyuncu seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ragbi Milli Takımı'na Samsun'dan 5 oyuncu seçildi

Ragbi Milli Takımı'na Samsun'dan 5 oyuncu seçildi
Demirören Haber Ajansı / Gökhan İçkilli - Haberler | Spor

HIRVATİSTAN'ın başkenti Zagreb'te 19-20 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa 7'li Ragbi Trophy Ligi öncesi Türkiye Büyük Erkekler 7'li Ragbi Milli Takımı'na Samsun'dan 5 oyuncu seçildi.

HIRVATİSTAN'ın başkenti Zagreb'te 19-20 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa 7'li Ragbi Trophy Ligi öncesi Türkiye Büyük Erkekler 7'li Ragbi Milli Takımı'na Samsun'dan 5 oyuncu seçildi. 

Avrupa 7'li Ragbi Trophy Serisi Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te 19-20 Haziran tarihinde yapılacak. Türk Ragbi tarihinde ilk kez Avrupa Trophy Ligi'nde yarışacak olan Büyük Erkekler 7'li Ragbi Milli Takımı 31 Mayıs 2021 tarihinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki MAKÜ Spor Toto Tesisleri'nde kampa girdi. 03 Mayıs – 02 Haziran tarihleri arasında yapılan milli takım seçmelerine 40 sporcu arasından Samsun'dan 5 ragbi oyuncusu seçildi. Samsun Çarşamba Ayyıldız Gençlik ve Spor Kulübü'nden Yasin Bakar, Mehmet Sefa Kaptan ve Miraç Ertürk, Samsun Olympian Sharks Kulübünden Etem Rasim Seydioğlu ve İsmail Danışmaz milli takım as kadrosuna seçildi. Ayrıca milli takımın kaptanlık görevi de yine Samsun Çarşamba Ayyıldız Spor Kulübü oyuncusu Yasin Bakar'a verildi.Antrenör Erkan Göral, "Sporcularımız zorlu elemelerden geçerek milli takım formasını terletme hakkı kazandı. Milli takıma seçilen 5 oyuncumuzun 5'i de milli takımda yıllarca yarışan deneyimli ve başarılı oyunculardır. Oyuncularımız yıllardır Samsunumuzu Türkiye Liglerinde ve Milli takımlarda başarı ile temsil etmişlerdir. Oyuncularımıza güvenimiz tam. İnanıyorum ki Zagreb'te yapılacak olan Büyük Erkekler 7'li Ragbi Avrupa Serisi müsabakalarında ülkemizi başarı ile temsil edeceklerdir. Oyuncularımıza milli takıma seçilerek Samsunumuzu gururlandırdıkları için bir kez daha teşekkür ediyor ve müsabakalarda başarılar diliyorum.  Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan'a Türk sporuna ve Ragbi'ye vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederim" dedi. 

 


- Samsun
Ragbi Milli Takımı'na Samsun'dan 5 oyuncu seçildi
Ragbi Milli Takımı'na Samsun'dan 5 oyuncu seçildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan İçkilli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Bergen Ezgi Mola Enis Arıkan Hande Erçel
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ragbi Milli Takımı'na Samsun'dan 5 oyuncu seçildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 09:32:00. #1.14#

title