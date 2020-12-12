Rafael Sobis'in Orta Sahadan Attığı Harika Gol
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Rafael Sobis'in Orta Sahadan Attığı Harika Gol

12.12.2020 19:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:15

Cruzeiro forması giyen Rafael Sobis, Aralık 2020'de oynanan Brasil de Pelotas maçında orta sahadan harika bir gol atıyor. Maçı 4-1 kazanan Cruzeiro'da Sobis'in golü 2021 FIFA Puskas ödüllerine aday gösterilebilir.

Cruzeiro forması giyen Rafael Sobis, Aralık 2020'de oynanan Brasil de Pelotas maçında orta sahadan harika bir gol atıyor. Maçı 4-1 kazanan Cruzeiro'da Sobis'in golü 2021 FIFA Puskas ödüllerine aday gösterilebilir.

Rafael Sobis'in Orta Sahadan Attığı Harika Gol

Kaynak: Dugout

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