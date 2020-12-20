Rafael Leao kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor, hangi takımda, boy ve kilosu? Futbol kariyeri hakkında bilgiler!
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Rafael Leao kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor, hangi takımda, boy ve kilosu? Futbol kariyeri hakkında bilgiler!

20.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:07
Rafael Leao kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor, hangi takımda, boy ve kilosu? Futbol kariyeri hakkında bilgiler!

İtalya Serie A tarihinin en erken golünü atan Rafael Leao merak konusu oldu. Peki Rafael Leao kimdir, nereli kaç yaşında, nerede oynuyor, mevkisi nedir? Rafael Leao hakkındaki tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Milan'ı, Sassuolo deplasmanında 6.2. saniyede öne geçiren Rafael Leao, İtalya Ligi tarihinin en erken golünü attı. Peki Rafael Leao kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi ne?

RAFAEL LEAO KİMDİR?

Rafael Alexandre Conceição Leão, 10 Haziran 1999 doğumlu, İtalyan kulübü AC Milan'da forvet pozisyonunda oynayan Portekizli profesyonel bir futbolcudur.

Rafael Leao doğum tarihi : 10 Haziran 1999

Rafael Leao kaç yaşında : 21 yaşında

Rafael Leao mesleği ne : Futbolcu

Rafael Leao hangi takımda oynuyor : Milan

Rafael Leao hangi mevkide oynuyor : Forvet

Rafael Leao nereli : Portekiz

Rafael Leao boyu kaç : 1,88 metre

Rafael Leao kilosu kaç : 81 kg

Rafael Leao burcu ne : İkizler

Almada'da dünyaya gelen Rafael Leao, Leão Amora FC takımından 9 yaşında Sporting CP takımının alt yapı kadrosuna katıldı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un izniyle , Leão ilk olarak Primeira Liga'da 11 Şubat 2018'de ilk takımla göründü ve Bryan Ruiz'in CD Feirense karşısında evinde 2-0 galibiyetinin son 21 dakikasında yerini aldı . 2 Mart'ta, ilk yarının sonlarında sakatlanan Seydou Doumbia'nın yerini alarak, sahayı aldıktan birkaç dakika sonra konuklara eşitledi ancak deplasmanda FC Porto'ya 1-2 mağlup oldu - bu süreçte, bu muhalefete karşı kulübün gelmiş geçmiş en genç golcüsü oldu.

14 Haziran 2018'de Leão , antrenman sırasında oyuncuların ve personelin taraftarların saldırısına uğradığı bir olayı gerekçe göstererek Estádio José Alvalade'deki sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

SERİE A'NIN EN ERKEN GOLÜNÜ ATTI!

Milan'ı, Sassuolo deplasmanında 6.2. saniyede öne geçiren Rafael Leao, İtalya Ligi tarihinin en erken golünü attı. Bir önceki rekorun sahibi, 2001 Aralık ayında Piacenza formasıyla Fiorentina ağlarını 8. saniyede havalandıran Paolo Poggi'ye aitti.

Golde asisti yapan isim ise, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa futbolunun en formda isimlerinden olan Hakan Çalhanoğlu'ydu.

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