Radamel Falcao, önümüzdeki sezon David Beckham'ın sahibi olduğu takımda forma giyecek
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Radamel Falcao, önümüzdeki sezon David Beckham'ın sahibi olduğu takımda forma giyecek

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray'dan senelik 6 milyon euroya yakın bir maaş alan Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'nun, önümüzdeki sezon David Beckham'ın sahibi olduğu ABD ekibi Inter Miami'de forma giyeceği iddia edildi. İspanyol basınının haberine göre; Falcao maaşını bırakıp, bonservissiz ayrılacak. Galatasaray böylece büyük bir maaş yükünden kurtulmuş olacak.

Sarı-Kırmızılılar'da Radamel Falcao dönemininin sonuna gelindi. Geçtiğimiz sezon Monaco'dan büyük umutlarla alınan dünyaca ünlü forvet, sakatlık problemleri nedeniyle beklenilen katkıyı verememiş ve satış listesine konulmuştu. Yüksek maliyeti sebebiyle Falcao'yu gönderemeyen Sarı-Kırmızılılar, yaz döneminde bu emeline kavuşacak. Fotomaç'taki haberde, İspanyol basınından Todofichajes'in bu iddiayı ortaya attığı belirtildi.

DAHA ÖNCE ANLAŞMAYA VARDI

Haberin detayında Falcao'nun Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile daha önceden anlaşmaya vardığı, ancak bu transferin gerçekleşmediği kaydedildi. Sarı-Kırmızılılar'dan bonuslar hariç senelik 6 milyon euroya yakın ücret alan 35 yaşındaki futbolcu, maaşını bırakması halinde bonservissiz olarak ayrılabilecek.

13 MAÇTA 8 GOL ATTI

Bu sezon Galatasaray'da 13 maça çıkan Falcao, 8 gol kaydederken 2 de asist yaptı. Sakatlıklara rağmen bulduğu az şansı iyi değerlendirdi ancak istikrarı nedeniyle güven vermiyor. Falcao, yaşını da hesaba katarak futbol hayatınının son döneminde iyi bir gelir elde etme düşüncesinde.

Radamel Falcao, önümüzdeki sezon David Beckham'ın sahibi olduğu takımda forma giyecek
Radamel Falcao, önümüzdeki sezon David Beckham'ın sahibi olduğu takımda forma giyecek

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haber Yorumları (2)
:D: tüh bee çöpleri hangi kovaya atacaz şimdi
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13 MAC 8 GOL: derbide besıktasa da 2 tane sallarsa onun işi tamam
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500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 14:06:53. #1.15#
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