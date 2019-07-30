Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes'ten ilginç talep!

Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes, Galatasaraylı yöneticilerden yıldız oyuncuya Millionarios'tan teklif gelmesi halinde "sözleşme fesih" maddesi koyulmasını istedi.

Spor Toto Süper Lig'e iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Galatasaray, Falcao için tüm şartları zorluyor. Kolombiyalı golcünün menajeri Jorge Mendes'den de iki önemli talep geldi.

3 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Yahoo Sport France'ın haberine göre; Galatasaray'la görüşmelere devam eden Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes, sarı-kırmızılılar'dan 3 yıllık sözleşme ayrıca Kolombiya kulübü Millionarios'tan teklif gelmesi halinde de "sözleşme fesih" maddesi koyulmasını istedi.

MİLLİONARİOS'TA BIRAKMAK İSTİYOR

Kolombiyalı golcü futbolcu Falcao'nun futbolu ülkesinin Millionarios takımında bırakmak istediğini biliniyor ancak; Falcao en az 1 yıl daha Avrupa seviyesinde futbol oynamak istiyor.

(Fanatik)

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