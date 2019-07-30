Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes'ten ilginç talep!
Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes, Galatasaraylı yöneticilerden yıldız oyuncuya Millionarios'tan teklif gelmesi halinde "sözleşme fesih" maddesi koyulmasını istedi.
Spor Toto Süper Lig'e iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Galatasaray, Falcao için tüm şartları zorluyor. Kolombiyalı golcünün menajeri Jorge Mendes'den de iki önemli talep geldi.
3 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR
Yahoo Sport France'ın haberine göre; Galatasaray'la görüşmelere devam eden Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes, sarı-kırmızılılar'dan 3 yıllık sözleşme ayrıca Kolombiya kulübü Millionarios'tan teklif gelmesi halinde de "sözleşme fesih" maddesi koyulmasını istedi.
MİLLİONARİOS'TA BIRAKMAK İSTİYOR
Kolombiyalı golcü futbolcu Falcao'nun futbolu ülkesinin Millionarios takımında bırakmak istediğini biliniyor ancak; Falcao en az 1 yıl daha Avrupa seviyesinde futbol oynamak istiyor.
(Fanatik)
YORUMLAR (3)
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Bu adamı artık almayın yalvarırım. Böyle bir futbolcu takıma katkı sağlayamazCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Midem bunaldı artıkCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Yeter be yillardur ligumuz emekli oyincularin meskenu oldu daCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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