Radamel Falcao, Galatasaray'dan sonra Inter Miami'ye gitmek istiyor
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Radamel Falcao, Galatasaray'dan sonra Inter Miami'ye gitmek istiyor

Radamel Falcao, Galatasaray ile olan 2 yıllık sözleşmesinin ardından Inter Miami'de oynamak istediğini açıkladı. Kolombiyalı golcü, "Inter Miami'ye gitmek istiyorum. Çünkü, orada birçok Kolombiyalı var ve Miami bana Kolombiya'yı hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

07.09.2020 22:31 | Son Güncelleme: 07.09.2020 22:53

Galatasaray'ın 34 yaşındaki forveti Radamel Falcao, sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra ABD'ye transfer olmak istediğini söyledi.

Falcao, "Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmem var. Sonrasında Inter Miami'ye gitmek istiyorum. Çünkü, orada birçok Kolombiyalı var ve Miami bana Kolombiya'yı hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

"SPORTİF DİREKTÖRLÜK YAPABİLİRİM"

Falcao, futbolu yakın zamanda bırakmayacağını dile getirerek, "Bir süre daha oynamayı düşünüyorum ama bazen gelecek ile ilgili de hayaller kuruyorum. Sanırım teknik direktörlük yapmayacağım. Futbolla ilgili işler yürütebilirim. Sportif direktör olabilirim" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

"YARDIM EDEBİLİRİM"

Kolombiyalı yıldız, "Oyuncu menajerliği konusunu da düşündüm. Tecrübeli bir futbolcu olarak genç oyunculara kariyerleri konusunda yardım edebilirim" dedi ve konuşmasını noktaladı.

(Sporx)

Radamel Falcao, Galatasaray'dan sonra Inter Miami'ye gitmek istiyor
Haber Yorumları (1)
ÖNCE Bİ OYNA: Önce bi oyna sonra gidersin sanki bana gol kralı
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