Radamel Falcao, Galatasaray'a geldiği günden bu yana 48 maçta forma giyemedi

Süper Lig'de son haftaya girilirken Galatasaray'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao, Yeni Malatyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Sakatlıklar sebebiyle kendisinden beklenen performansın çok altında kalan golcü futbolcudan fedakarlık yaparak karşılaşmada forma giymesi istenecek. 2019 yazında büyük umutlarla transfer edilen yıldızın kaçırdığı maçlar ise dikkat çekti. Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılı formayı giydiğinden bu yana 48 maçta sahada yer alamadı.

Süper Lig'in 41. haftasında Galatsaray, deplasmanda Denizlispor'u 4-1 yenerek son haftaya lider Beşiktaş'la kafa kafaya girdi. Sakatlığı sebebiyle yeşil-siyahlılarla oynanan maçta kadroya alınmayan Falcao, Yeni Malatyaspor maçına yetiştirilmeye çalışıyor.

FEDAKARLIK YAPMASI BEKLENİYOR

Kulüp doktoru Yener İnce ile bir görüşme yapan Terim, Radamel Falcao'nun cumartesi günkü Yeni Malatyaspor maçına yetiştirilmesi istedi. Kolombiyalı futbolcudan da bu maçta yer alabilmesi için fedakarlık yapması bekleniyor. Sakatlığı sebebiyle Yeni Malatyaspor maçında sahada olması oldukça zor gözüken Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu günden bu yana 48 maç kaçırdı.

(SPORX)