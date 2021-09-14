Radamel Falcao'dan herkesi şaşırtan tercih! Rayo Vallecano'da 3 numaralı formayı giyecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Radamel Falcao'dan herkesi şaşırtan tercih! Rayo Vallecano'da 3 numaralı formayı giyecek

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'dan ayrılarak Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Radamel Falcao'nun yeni takımında giyeceği forma numarası belli oldu. Kolombiyalı yıldız sürpriz bir tercihe imza atarak 3 numaralı formayı giymeye karar verdi.

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonunda takımdan gönderdiği Radamel Falcao, İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yla sözleşme imzaladı. 35 yaşındaki golcünün giyeceği sürpriz forma numarası ise şaşkınlık yarattı.

NUMARA TERCİHİYLE HERKESİ TERS KÖŞE YAPTI

Hürriyet'in Marca'dan aktardığı habere göre; Radamel Falcao, Rayo Vallecano'da 3 numaralı formayı giyecek. 35 yaşındaki golcü oyuncunun bu tercihinin şaşkınlık yarattığı vurgulandı. Radamel Falcao, futbol yaşantısına River Plate altyapısında başladı. Tecrübeli futbolcu daha sonrası sırasıyla; Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea ve Galatasaray formaları giydi.

Radamel Falcao'dan herkesi şaşırtan tercih! Rayo Vallecano'da 3 numaralı formayı giyecek
Haberler.com - Spor Haberleri
Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin faturasını Luyindama ve Babel'e kesti

Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin faturasını Luyindama ve Babel'e kesti

 Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo'nun güzel sevgilisi ortalığı salladı

Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo'nun güzel sevgilisi ortalığı salladı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Uğur İbrahim Altay Fuat Oktay
Magazin Beren Saat Ferhan Şensoy
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Nihat Özdemir Cristiano Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ersin Tatar Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Radamel Falcao'dan herkesi şaşırtan tercih! Rayo Vallecano'da 3 numaralı formayı giyecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 20:13:23. #1.12#