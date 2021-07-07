Rachid Ghezzal'ın kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceği iddiası

Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ın kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceği iddia edilmişti. Cezayirli futbolcu, sosyal medya hesabından söz konusu haberi paylaşıp, üzerine "Yanlış" yazarak iddiaları yalanladı.