Rachid Ghezzal'ın kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceği iddiası
Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ın kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceği iddia edilmişti. Cezayirli futbolcu, sosyal medya hesabından söz konusu haberi paylaşıp, üzerine "Yanlış" yazarak iddiaları yalanladı.
Rachid Ghezzal babası Fanatik Gazetesi'nde verdiği röportajda, "Artık Beşiktaşlıyız ve ezeli rakibe gitmeyiz. Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız" sözlerini kullanmıştı.
İDDİALARI YALANLADI
Ghezzal'ın babasının, "Galatasaray'dan teklif aldık ancak Beşiktaş'ta devam edeceğiz" şeklindeki ifadeleri gündemde geniş yer tutmuştu. Ancak Cezayirli futbolcu, hakkında çıkan haberleri yalanladı. Ghezzal, sosyal medya hesabından söz konusu haberi paylaşıp, üzerine "Yanlış" yazarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.