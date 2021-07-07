Rachid Ghezzal'ın kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceği iddiası
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Rachid Ghezzal'ın kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceği iddiası

Rachid Ghezzal'ın kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceği iddiası
Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ın kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceği iddia edilmişti. Cezayirli futbolcu, sosyal medya hesabından söz konusu haberi paylaşıp, üzerine "Yanlış" yazarak iddiaları yalanladı.

Rachid Ghezzal babası Fanatik Gazetesi'nde verdiği röportajda, "Artık Beşiktaşlıyız ve ezeli rakibe gitmeyiz. Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız" sözlerini kullanmıştı.

İDDİALARI YALANLADI

Ghezzal'ın babasının, "Galatasaray'dan teklif aldık ancak Beşiktaş'ta devam edeceğiz" şeklindeki ifadeleri gündemde geniş yer tutmuştu. Ancak Cezayirli futbolcu, hakkında çıkan haberleri yalanladı. Ghezzal, sosyal medya hesabından söz konusu haberi paylaşıp, üzerine "Yanlış" yazarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Eski Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın paylaşımı Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı
Eski Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'ın paylaşımı Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı
Doğruluk Kontrolü
Rachid Ghezzal'ın kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceği iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ın kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceği iddia edilmişti.

Cezayirli futbolcu, sosyal medya hesabından söz konusu haberi paylaşıp, üzerine "Yanlış" yazarak iddiaları yalanladı.

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Rachid Ghezzal'ın kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceği iddiası - Haberler Spor
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