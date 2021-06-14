R.Madrid'in teklifini reddeden Sergio Ramos, adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor
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R.Madrid'in teklifini reddeden Sergio Ramos, adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor

Haberler.com - Haberler | Spor

İspanya'dan Galatasaray için Sergio Ramos iddiası gündeme geldi. Radio Sevilla'da yıldız stoper için, "Sevilla'nın teklif yaptığı Ramos için güçlü bir rakip var. Galatasaray, Sergio Ramos'u uzun süredir Türkiye topraklarına götürmek istiyor ve futbolcu bu ilgiden memnun" ifadesi kullanıldı. Real Madrid'le mukavelesi biten 35 yaşındaki stoper, bir yıllık sözleşme teklifini geri çevirdi.

Real Madrid ile Sergio Ramos arasında sonu gelmeyen bir sözleşme yenileme süreci yaşanıyor. İspanyol ekip kaptana, son olarak 1 yıllık sözleşme ve 6 milyon euro teklif etti. 34 yaşındaki yıldız oyuncu, eğer 3 yıllık sözleşme olursa 6 milyon euro'ya oynamak istediğini söyledi. Madrid ekibi kesinlikle bu öneriyi kabul etme taraftarı değil. Ramos da kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

"GALATASARAY ÇOK İSTİYOR"

Başarılı futbolcuyu, Sevilla'nın transfer etmek istediği belirtilirken karşısında güçlü bir rakip olduğu da dile getirildi. Programda, "Galatasaray bir süredir Sergio Ramos'u Türkiye topraklarına götürmek istiyor ve futbolcu bu ilgiden memnun" denildi.

R.Madrid'in teklifini reddeden Sergio Ramos, adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor
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Haber Yorumları (2)
HAKSIZ MIYIM: real madridi reddedip galatasaraya mı gelecek. neremle güleceğimi şaşırdım. galatasaray karşıtı olduğum için demiyorum da bir adam reali bırakıyorsa ondan 2/3 kat fazla para kazanacağı yere gider. bize gelmez. e gs realden fazla mı para teklif edecek?ahhh ahhhh
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AHMET SAY: bıkmadınız 30 yaş üstü adamları almaktan afrikadan genç oyuncu keşfedilse hem ekonomikmen hemde takım olarak daha fazla faydalı olur
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R.Madrid'in teklifini reddeden Sergio Ramos, adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor - Haberler Spor
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